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هكذا علقت روسيا على خطط أمريكا بناء ميناء مؤقت بغزة..

رقص على العظام ومشاريع وهمية وسخرية من الناس

رقص على العظام ومشاريع وهمية وسخرية من الناس
الأربعاء ١٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

وصفت روسيا، الأربعاء، خطط الولايات المتحدة لبناء ميناء بحري مؤقت بساحل غزة لتقديم مساعدات إنسانية إلى القطاع بأنها "رقص على العظام، ومشاريع وهمية تحتاج إلى السلام أولا".

العالم-روسيا

وحول مدى جدية مبادرة الولايات المتحدة لبناء الميناء المؤقت في منطقة حرب قالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، إن ذلك يعد "رقصا على العظام، وسخرية من الناس".

وأضافت: "عندما يموت المدنيون هناك كل يوم، فإننا نحتاج إلى الحديث عن مصائرهم، وليس عن بعض المشاريع المستقبلية الوهمية التي تحتاج في المقام الأول إلى السلام لتنفيذها".

"وأشارت إلى امتناع الولايات المتحدة عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة قائلة: "عندما لا يريد بلد ما، وأنا أتحدث الآن عن الولايات المتحدة، صياغة دعوة لوقف إطلاق النار، فكيف يمكننا التعامل مع مبادرات لبناء بنية تحتية مدنية حيث لا يريدون وقف إطلاق النار".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينًا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرًا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين أرض القطاع.

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