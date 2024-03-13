وفاة الرجل الذي عاش 70 عاما داخل رئة حديدية!

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قضى ألكسندر حياته في جهاز الرئة الحديدية بعد إصابته بشلل الأطفال عام 1952، وهو في السادسة من عمره.

ولم يتمكن بول من التنفس، فقضى حياته داخل رئة حديدية، اعتمد عليها في التنفس لأكثر من سبعة عقود.

على الرغم من إعاقته، حقق ألكسندر إنجازات عظيمة، منها:

تخرّجه من المدرسة الثانوية والجامعة.

حصوله على شهادة في القانون وممارسة مهنة المحاماة.

تأليفه كتابًا عن حياته بعنوان "ثلاث دقائق لكلب: حياتي في الرئة الحديدية".

وألهم ألكسندر الكثير من الناس حول العالم بقصة حياته الاستثنائية وروحه المعنوية العالية.واعتبره الكثيرون رمزًا للصمود والإصرار على تحقيق الأحلام.