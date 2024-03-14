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7 مجازر و69 شهيدًا بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

7 مجازر و69 شهيدًا بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة
الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 69 شهيدا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - طوفان الاقصى

وقالت الوزارة في تصريح اليوم الخميس: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31341 شهيدا و73134 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح ومفقود، 70 % منهم من الأطفال والنساء، إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 60 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة.

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