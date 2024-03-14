بالفيديو: عملية طعن بطولية جنوب فلسطين المحتلة وإصابة 3 جنود

العالم _ فلسطين



وأعلنت القناة 13 العبرية، عن إصابة 3 جنود في عملية طعن نُفذت قرب مستوطنة "بيت كاما"، مشيرةً إلى أن حالة أحد المصابين وُصفت بـ"الخطيرة".

وقالت قناة كان العبرية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه منفذ العملية؛ دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول حالته الصحية ومدى إصابته.



وأفادت مصادر عبرية بأن شرطة الاحتلال استدعتْ طائرة مروحية إلى موقع العملية في مستوطنة "بيت كاما".



وتصاعدت في الآونة الأخيرة العمليات الفدائية على وقع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والتي أدت إلى 120 ألف شهيد وجريح ومفقود، وتسببت بكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.