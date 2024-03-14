مشاهد من استهداف حزب الله لقاعدة "كيلع" بالجولان المحتل

العالم-لبنان

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة كيلع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل".

ويوم الثلاثاء، قال حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك واستشهاد ‏مواطن، ‌‏قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من صباح يوم ‏الثلاثاء، ‏مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا.‏

وكان حزب الله قد أصدر بيانا يوم الاثنين قال فيه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شن ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:25 من صباح يوم ‏الاثنين ‌‏هجوما جويا ‏بأربع مسيرات انقضاضية على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع وأصابت أهدافها ‏بدقة‎."‎