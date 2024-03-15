هيئة بحرية: تقرير عن حادث جنوب غربي الحديدة باليمن

العالم-الیمن

وقالت الهيئة في بيان لها: "تلقت هيئة عمليات التجارة البريطانية تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة، اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق".

وأضافت: "تنصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الهيئة".

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان قائد حركة "أنصار الله" في اليمن، السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، عن منع عبور السفن المرتبطة بالاحتلال من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح.

هذا ودعا الناطق باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام شركات الشحن الدولية إلى أن أخذ التصعيد في المحيط الهندي بجدية، مؤكدا أن أي سفينة مرتبطة بإسرائيل هي عرضة للصواريخ اليمنية.