حماس تقدم ردها للوسطاء بشأن الهدنة في غزة .. ماذا جاء فيه؟

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تصور شامل يرتكز على مباديء ضرورية هو ما کشفت حركة حماس عن تقديمه للوسطاء في مصر وقطر بهدف التوصل لاتفاق وقف العدوان على أهالي قطاع غزة.

الحركة أفادت في بيان أنها قدمت للوسطاء المصريين والقطريين تصورا شاملا للمفاوضات يرتكز على أربعة أسس تعتبرها حماس ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى، تشمل وقف العدوان وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب جیش الاحتلال من قطاع غزة. وأكدت حماس أنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني.

وأشارت القناة الثانية العشرة الإسرائيلية إلى أن قطر سلمت رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى إلى الكيان الإسرائيلي.

في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب تدرس رد حركة حماس على شروط إتمام صفقة التبادل. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن مجلس الحرب قد يعود للاجتماع ثانية لمناقشة رد حماس على الصفقة.

وفي السياق، قال مكتب رئيس وزراء الکیان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مطالب حماس 'غير معقولة وسنقدم تحديثا بهذا الشأن إلى مجلس الحرب'.

وأشار إلى أن موقف حماس الجديد من محادثات الهدنة ما زال مستندا إلى 'مطالب لا أساس لها' على حد وصفه.

وجاءت تصريحات نتنياهو عقب لقاءه عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة التي نظمت مظاهرة في تل أبيب في إطار الحراك المتواصل للضغط على الحكومة للإسراع في إبرام اتفاق لتبادل الأسرى.

ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع وعدد من السياسيين على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل إلى مسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه بعضهم بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم. وتتظاهر عائلات الاسری في قطاع غزة، بشكل شبه يومي، للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.

على صعيد آخر قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن المحادثات من أجل التوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار لا تزال مستمرة. مؤكدا أن الموقف الأميركي لم يتغير بشأن رفض شن عملية كبيرة في رفح دون الأخذ بعين الاعتبار حماية أكثر من مليون شخص لجؤوا إليها.