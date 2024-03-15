طحين مغمس بالدم.. مشاهد "مرعبة" لمجزرة طحين اخرى في غزة

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طحين ثمنه أرواح... مجزرة طحين اخرى ارتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي بحق السكان في غزة عبر قصفهم بشكل مباشر ومتعمد من المروحيات والدبابات بينما كانوا ينتظرون وصول المساعدات بالقرب من دوار الكويت شرقي مدينة غزة في ظل سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال خاصة ضد سكان شمالي القطاع.

مجزرة تتكرر للمرة الثانية في غضون ما يقارب اسبوعين. شهود عيان قالوا ان عدد جثث الشهداء والمصابين تجاوز عدد اكياس الطحين التي تغمست بالدماء فيما افترش الجرحى الارض في مجمع الشفاء الطبي مع عجزِ الطواقمِ الطبية عن التعامل مع حجمِ ونوعيةِ الإصابات بسببِ ضعفِ الإمكانيات.

المجزرة اوقعت عشرات الشهداء وعدد كبير من الجرحى بحسب الاعلام الحكومي في غزة الذي قال انه مع هذه الجريمة الجديدة يرتفع اعداد الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون المساعدات إلى أكثر من اربعمئة والجرحى الى اكثر من الف وثلاثمئة.

ووسط مشهد قاتم تشح فيه المساعدات الإنسانية جراء الحصار الخانق، ناشدت وزارة الصحة بغزة المجتمع الدولي إنقاذ سكان شمال القطاع من الجوع والموت ثمنا لوجبة طعام قائلة في بيان إن قصف تجمعات الجياع أصبح روتينا يوميا يمارسه الاحتلال.

حركةُ حماس وتعقيبا على مجزرة دوار الكويت قالتْ إنّ إدارةَ بايدن تتحمّلُ مسؤوليةَ الجرائم الإسرائيلية التي تُرتكَبُ بسلاحٍ ودعمٍ أميركيٍ مفتوح، واكدتْ أنّ فشلَ المجتمعِ الدولي في اتخاذِ إجراءاتٍ ضد الاحتلال الإسرائيلي كانَ بمثابةِ الضوءِ الأخضر لارتكابِ مزيدٍ من الجرائم. كما دعتْ الأممَ المتحدة وجامعةَ الدول العربية للتدخل العاجل لوقفِ الإبادة الجماعية واتخاذِ إجراءاتٍ لإدخالِ المساعدات الى قطاع غزة.

ياتي هذا فيما تتواصل حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة. فقد قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته أرجاء متفرقة من شمال القطاع وحي الجلاء بمدينة غزة وشمال مخيم النصيرات وشرقي دير البلح في الوسط كما طال القصف منطقة القرارة ومدينة خانيونس جنوبا .