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فيديو خاص: حذر على الحدود اللبنانية الجنوبية، ما السبب؟!!

الجمعة ١٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بان هدوء حذرا ونسبيا يخيم على طول الحافة اللبنانية الفلسطينية، باستثناء تحليق الطيران التجسسي فوق الحافة على الحدود مع فلسطين المحتلة، معتبرا ان هذا الهدوء يمكن ان ينتهي في اي لحظة من قبل الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: الليلة الماضية شهدت اعتداءات اسرائيلية من خلال قصف مدفعي تركز على بلدتي كفر كلا و حولا الجنوبيتين الحدوديتين، كما طالت الغارات الاسرائيلية بلدة كونين بغارتين لم يسجل فيها اي اصابات في صفوف المدنيين اللبنانيين.

وتابع ان الاحتلال أغار أيضا مرتين على بلدة الناقورة، وكان هناك القاء العديد من القنابل المضيئة على طول الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وتوقع مراسل قناة العالم ان يكون الهدوء الحالي على الحدود بسبب سوء الاحوال الجوية والضباب التي يغطي المنطقة ويحجب الرؤية، مشيرا الى ان اليوم يمكن ان يكون حافلا بالمزيد من الاعتداءات من قبل الاحتلال ورد المقاومة عليها.

المزيد في الفيديو المرفق ...

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