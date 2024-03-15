رصد سفينة مساعدات إسبانية قبالة مدينة غزة

العالم – فلسطين

وبحسب وكالة "بكرا" فقد أبحرت سفينة الإنقاذ Open Arms وعلى متنها 200 طن من المساعدات من ميناء لارنكا في قبرص الثلاثاء الماضي في تجربة أولى لإطلاق مسار بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

وتُعد السفينة التي ترفع العلم الإسباني والمملوكة لجمعية خيرية إسبانية أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن وقوع مجاعة واسعة النطاق في قطاع غزة "تكاد تكون حتمية" ما لم تُتخذ إجراءات طارئة.

ودخل العدوان في غزة يومه الـ161 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان كارثة إنسانية.