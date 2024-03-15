رئيس وزراء ماليزيا لمستشار ألمانيا: 'لماذا هذا النفاق؟'

العالم _ أوروبا

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني، قال إبراهيم إن موقف السياسة الخارجية الماليزية "واضح للغاية ولم يتغير، حيث تقف ضد الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري في أي بلد، في أوكرانيا أو غزة".

وبينما قال شولتس: "ندعم حق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها ضد حماس"، رد إبراهيم قائلا: "لماذا هذا الموقف المتردد والمتناقض تجاه عرق وآخر؟ أين إنسانيتكم؟".

وقد انتشر التصريح بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت الإشادة بموقف إبراهيم وإدانة تصريح شولتس.

وكتب أحد الأشخاص: "وجهاً لوجه! لماذا هذا النفاق يا حضرة المستشار! رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم يفحم المستشار الألماني بخصوص معاناة غزة ووقوف ألمانيا مع دولة الاحتلال ويتساءل: لماذا هذا النفاق يا حضرة المستشار؟".

وقال آخر: "لم يتحمل رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم نفاق ووقاحة المستشار الألماني فأعطاه الرد الذي يستحقه".

وكتب آخر: "مشاهدة هذا الأمر مرض للغاية.. توبيخ غير عادي لشولتس من قبل رئيس وزراء ماليزيا، بينما كان يقف بجواره مباشرة".

ووصف أحدهم تصريح شولتس بـ"الغبي"، قائلا: "كم انه تصريح غبي!! هل معنى ان تدافع الصهيونية المجرمة عن نفسها هو الابادة الجماعية و التهجير و تحويل القطاع الى ارض محروثة؟ و هل معناه ان تقوم امريكا و كندا و كل دول اوروبا بجيوشها النظامية بالمشاركة في كل هذه الجرائم اللا إنسانية؟ حقا حماس مرغت انوفهم و أذلّتهم!".