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القسام تنسف قوة صهيونية راجلة وتستهدف 5 دبابات ميركافاه وسط غزة

القسام تنسف قوة صهيونية راجلة وتستهدف 5 دبابات ميركافاه وسط غزة
الجمعة ١٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

نجحت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في القضاء على قوة صهيونية راجلة، واستهداف 5 دبابات “ميركافاه”، في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

العالم _ فلسطين

وقالت الكتائب في تصريحات مقتضبة، اليوم الجمعة، إن قوة صهيونية راجلة مكونة من 4 جنود كانت تقوم بنقل عدد من العبوات الناسفة إلى داخل أحد المنازل، فاستهدفها المجاهدون بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى، ما أدى لمقتلهم وتحويلهم جميعًا إلى أشلاء.

وأضافت “القسام” أن مجاهديها استهدفوا 5 دبابات صهيونية من نوع “ميركافاه” بقذائف “الياسين 105” في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية -وفي مقدمتها كتائب القسام- بالتصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أوقع آلاف القتلى والجرحى، وتسبب في تدمير آلاف الآليات الإسرائيلية بين دبابة وجرافة وناقلة جند.

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