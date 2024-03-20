نتنياهو يؤكد على نيته إجتياح رفح في جنوب قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وقال القيادي فيها اسامة حمدان في مؤتمر صحفي له، أن الحركة تسعى لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني وتكثف جهودها لإدخال المساعدات.

وأوضح حمدان، ان المقاومة لن تسمح للاحتلال بتعويض خسائره العسكرية باستخدام الألاعيب السياسية.

مشددا على انه لا بديل عن فتح المعابر بشكل كامل وإنهاء الحصار وإدخال قوافل المساعدات لكافة مناطق القطاع.

وقبل ذلك حذرت حركة حماس من تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقالت إن ذلك سينعكس بشدة على مفاوضات استعادة اسرى الاحتلال.



وقال المتحدث باسم حماس جهاد طه إن أي هجوم على رفح ستكون له انعكاسات كبيرة على واقع النازحين، واستمرار المفاوضات، وقطع الطريق للوصول الى أي اتفاق..

رفح كانت محورا من المحاور بين الولايات المتحدة وكيان الاحتلال، حيث أكد نتنياهو في اجتماع سري للجنة الخارجية والامن في الكنيست، انه مصر على اجتياح المدينة في جنوب قطاع غزة والتي يقطنها اكثر من مليون ونصف المليون نازح.

واضاف ان هناك جهات في تل ابيب تتعاون مع واشنطن وتمنع العملية العسكرية في رفح،الا ان واشنطن تصر على ارسال الاسلحة ودعم الكيان رغم مايقال عن وجود خلافات مع نتنياهو حول اجتياح رفح.

في هذه الاثناء بدأ وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن جولته الاقليمية من مدينة جدة السعودية، ليبحث مع المسؤوليين في المملكة الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة في ظل عدوان مستمر منذ ستة اشهر.

والى جانب السعودية سيزور بلينكن خلال جولته مصر، وعلى غير العادة، لم يقم بلينكن بزيارة كيان الاحتلال الاسرائيلي في بداية جولته.

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