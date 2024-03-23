العالم – خاص بالعالم

مدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بوتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال أحد عشر شخصا على صلة بالهجوم، بينهم أربعة إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في قتل المدنيين في الحفل الموسيقي داخل المركز. وأضاف أن الهيئة تعمل على تحديد قاعدة المتورطين في الهجوم.



من جهته أكد بوتين ان كل من يقف وراء الهجوم وكل من شارك فيه سيلقى العقاب الشديد، معلنا الحداد على ضحايا الهجوم.



وقال بوتين: أعلن يوم الرابع والعشرين من مارس يوم حداد وطني على ضحايا الهجوم الإرهابي، سنقدم المساعدة لجميع ضحايا الهجوم الإرهابي البشع. تم اعتقال المتورطين الأربعة الذين قتلوا الناس وهم يحاولون مغاردة روسيا باتجاه أوكرانيا، كما تم اعتقال أحد عشر شخصا قدموا المساعدة للمهاجمين. سنعاقب كل من وقف وخطط ونفذ هذا العمل الإرهابي".



السلطات الروسية كشفت أن الإرهابيين كانوا يحاولون الهرب في سيارة باتجاه الأراضي الاوكرانية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم في مقاطعة بريانسك، حيث تم نقلهم إلى العاصمة موسكو للتحقيق معهم. السلطات أضافت أن منفذي الهجوم كانوا على اتصال بجهات داخل أوكرانيا.



وفي هذا السياق، نشرت رئيسة تحرير مجموعة سيغودنيا الإعلامية مارغريتا سيمونيان، فيديو لاستجواب احد المعتقلين الذي قال إنه تم تجنيده عبر وسائل التواصل، وأن المسؤولين عن التحضير للعملية طلبوا من المنفذين إطلاق النار بشكل عشوائي وقتل أي أحد امامهم.



فيما أظهر فيديو آخر أحد المنفذين، حيث قالت سيمونيان إنه قائد مجموعة الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...