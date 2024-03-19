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كاميرا العالم ترصد..

آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني ورد المقاومة

الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في جنوب لبنان بوقوع اشتباكات بين المقاومة الاسلامية اللبنانية وجيش الاحتلال الاسرائيلي لم تتوقف هذا اليوم، وإن تباينت حدتها بين فترة واخرى وبين منطقة وأخرى.

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وأشار مراسلنا الى ان أكثر المواجهات والاشتباكات التي جرت كانت بالقرب من مستوطنة مسكاف عام وقرب مستوطنة المطلة ومن الجهة المقابلة بلدة كفر كلا، وبلدة العديسة.

ولفت مراسلنا الى ان طيران الاحتلال الاسرائيلي أغار على أكثر من قرية لبنانية بعدة غارات مستهدفا بلدة الناقورة بغارة وبلدة عيتا الشعب بغارتين وبلدة ميس الجبل وروب الثلاثين والعديسة وكفر كلا، حيث استهدف مجموعة من المنازل غير المأهولة.

ونوه مراسلنا الى القصف المدفعي الاسرائيلي العنيف الذي كان يطاول بلدات طير حرفا وبلدات شيحين ومروحين وبعض اطراف قرية ميس الجبل وبليدة وعيترون في القطاع الاوسط اضافة الى القصف الذي كان يطاول اطراف بلدة راشيا ومنطقه الخريبة في راشيا الفخار مساء اليوم.

وأكد مراسلنا أن المقاومة الاسلامية في لبنان كانت قد شنت أكثر من عملية على مواقع لجيش الاحتلال الاسرائيلي كان ابرزها ثكنة برانيت التي استهدفها المجاهدون بصليات صاروخيه ادت الى إصابات محققة، وكانت تستهدف تجمعات لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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