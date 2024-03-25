شاهد تفاصيل قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وقال فاسيلي نيبينزيا - المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة:"تلقينا تعليمات للتصويت بنعم على أي قرار يتضمن عبارة وقف دائم لإطلاق النار، نطلب إجراء تعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة 'وقف دائم'".

وصوت أعضاء المجلس الآخرين، وعددهم 14، لصالح مشروع القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار فيما تبقى من شهر رمضان الذي ينتهي في غضون أسبوعين.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة:"نتقدم حثيثا باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. قرار مجلس الأمن اليوم يؤكد ضرورة الالتزام بالسلام خلال شهر رمضان".

ويطالب نص القرار بالإفراج الفوري عن المحتجزين، ويؤكد ان الحاجة ملحة لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

حركة حماس رحبت بدعوة مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار وأكدت ضرورة ان يؤدي إلى انسحاب جميع القوات الإسرائيلية وعودة النازحين؛ وابدت استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

في الجانب الاسرائيلي نفذ رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو تهديده بعدم إرسال وفد إلى واشنطن كما كان مقررا وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) في التصويت بمجلس الأمن؛ معتبرا ذلك تراجعا صريحا عن موقفها السابق وسيضر جهود الحرب على حماس.

البيت الابيض عبر عن احباطه من عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن لاجراء محادثات بشأن البدائل الناجعة لتنفيذ عملية برية في رفح جنوب قطاع غزة.

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