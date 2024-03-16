شاهد.. شبح المجاعة يهدّد قطاع غزة المحاصر بالموت الوشيك

العالم – خاص بالعالم

وتقول مصادر فلسطينية ان أكثر من 700 الف سخص يعيشون مجاعة حقيقية، توفي منهم حتى الآن 27 جائعًا والعدد مرشح للزيادة هذا الامر دفع بالامم المتحدة الى التحذير من وقوع مجاعة وشيكة في قطاع غزة.

ولجأت بعض الدول الى الاسقاط الجوي للمساعدات في خطوة تزعم انها لمواجهة الجوع في غزة ولكن لاقت الخطوة امتعاضا كبيرا، حيث لا حاجة للجوء الى البحر مادام توجد حدود برية، كما ان الطريقة في حد ذاتها فيها اهانة شديدة للكرامة الانسانية.

الامر لم يقف عند هذا الحدّ، بل قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، إن الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة غير كافية ولا تصل إلى كل محتاجيها، داعيا الى ضرورة إدخال الدقيق بصورة فورية وتوفير المياه الصالحة للشرب. خاصة ان أوضاع سكان قطاع غزة بائسة ووصلت لدرجة نفاد أعلاف الحيوانات لاستخدامها غذاء للانسان.



هذا وقد دعت دول غربية الكيان الإسرائيلي إلى بذل المزيد من الجهد للسماح بدخول المساعدات، وتقول الأمم المتحدة إنها تواجه عقبات مهولة بما في ذلك إغلاق المعابر والتدقيق المرهق والقيود على الحركة والاضطرابات داخل غزة.



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