الإخفاق الأمني والإستخباري الإسرائيلي دفع بتل أبيب للإستعانة بواشنطن

العالم – خاص بالعالم

أبرز هذه الشكوك تتعلق بقطاع الأمن والاستخبارات وقدرة شركات الأمن والأنظمة السيبرانية على حماية الكيان ومنشآته الإستراتيجية.

فالكيان الإسرائيلي طالما ادعى تفوقه البالغ في هذا القطاع تحديدا، حتى أن صحيفة 'كالكيست' العبرية وضعت في تصنيفه لعام 2023، الكيان في المركز الثاني عالميا من حيث عدد شركات الحماية السيبرانية بعد الولايات المتحدة.

الإخفاق الأمني والاستخباري الإسرائيلي دفع بتل أبيب إلى الإستعانة بواشنطن ليس من أجل معالجة الاخفاق فحسب وإنما من أجل مواجهة ما هو أعظم.

فبالتزامن مع هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي كانت هناك فئة أخرى تستعد للهجوم إلى جانب المقاومين الفلسطينيين بالطريقة التي يجيدونها، كان هؤلاء هم مجموعات الناشطين السيبرانيين.

أحد أهم هذه المجموعات هي مجموعة سايبر طوفان الأقصى، التي أعلنت على تلغرام، اختراق وسرقة عدد كبير من الملفات من شركات استضافة الويب مثل سيغنتشر آي تي والتي تعتبر من أكبر شركات الاستضافة في إسرائيل كما طالت دائرة الهجوم شركات ومنظمات ومكاتب حكومية إسرائيلية مهمة للغاية، وكذلك تمت مهاجمة هيئة الابتكار الإسرائيلية، والأرشيف الوطني للحكومة الإسرائيلية، وبرنامج رادار الإسرائيلي واسع الانتشار الراصد لحركات الطرق وأحوال الطقس.

جيل ميسينغ من شركة 'تشيك بوينت' الإسرائيلية الخاصة بأمن المعلومات أكد في مقابلة صحفية بإن 'إسرائيل تشهد أكبر موجة من الهجمات الإلكترونية والسيبرانية في تاريخها' مشيراً إلى أن هذه الهجمات الإلكترونية التي تقودها 120 مجموعة تتؤثر في بنيت اسرائيل التحتية الرقمية

وإذا كان الحديث عن فشل شركات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية في التنبؤ ورصد عملية 7 أكتوبر مدرجا في قائمة أسباب استعانة الاحتلال بالقوة الأميركية السيبرانية، فإن هناك إخفاقا لا يقل إحباطا عما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

وقد طلبت أجهزة الأمن الإسرائيلية المساعدة من شركات تجسس سيبراني من بينها الشركة المنتجة لبرنامج بيغاسوس، من أجل تحديد مواقع أسراها في قطاع غزة، لكنها فشلت في هذه المهمة ولم تتمكن من الحصول على أي معلومات تساعد في انتشالهم.

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