مفاوضات الدوحة حول صفقة تبادل الأسرى والمواقف الصهيونية المتباينة منها

العالم – العين الإسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على ما نشره الاعلام العبري ما زعم انها مطالب حماس في مفاوضات الدوحة حول صفقه التبادل الاسرع ومسأله الضمانات التي تطلبها حركة حماس من روسيا وتركيا

وحول ما آلت إليه جولة تفاوض الدوحة في قطر وما ذكره الاعلام العبري عن الاهداف الامريكية من هذه الهدنة وصفقه التبادل أكد هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد للابحاث والتطوير من بيروت، انه يفضّل التعامل بحذر كبير مع التصريحات الامريكية والاسرائيلية لانه بحسب تجربة الـ5 أشهر الماضيه من الواضح انه يوجد تلاعب كبير وتوزيع للأدوار مع وجود كلام متفاوت ومتناقض من الناطقين الرسميين والاعلاميين.

ولفت قبيسي حيث انه في الامس في مجلس الامن الدولي تم تقديم ورقة من اجل وقف فوري ودائم لاطلاق النار، حيث تم النقاش في هذه الجلسة حول اليمن والتنديد بما يقوم به اليمنيون، وليله امس حصل اتصال بين الرئيس بايدن ونتنياهو والذي تحدث نتنياهو فيه حول استمرار الحرب والدخول الى رفح وتحقيق الاهداف والقضاء على حركة حماس ولم يخرج بيانا امريكيا يوضح ما حصل في هذا الاتصال منوها الى وجود توزيع الأدوار بين الطرفين محذرا في تقييم كل حركة لهم.

كما تطرق البرنامج الى الوزير الإسرائيلي الحالي بتسلئيل سموتريتش الذي يعارض بشدة اي صفقة تبادل للاسرى مع حركة حماس ويرى في ذلك هلوسة.

ضيف البرنامج:

- هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد للابحاث والتطوير من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...