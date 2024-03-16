خلاف بين مجلس الحرب ونتنياهو حول الهدنة واسترجاع الأسرى + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار سعد نمر إلى أن رئيس وزراء كيان الاحتلال بات في حالة ورطة سواء من الضغوط الداخلية أو الضغوط الخارجية، إجتماع الكابينيت الموسع والذي يضم أحزاب متحالفة مع نتنياهو، يضغطون باتجاه استمرار الحرب وعدم الذهاب باتجاه صفقة.

وأضاف: الآن كل التقارير في مجلس الحرب تشير إلى أن الجانب العسكري والأمني الإسرائيلي يطالب -حتى من تحت الطاولة- نتنياهو بأن تكون هناك هدنة على الأقل، وذلك لإعادة ترتيب أمور الجيش ولإعادة ترتيب الوضع الداخلي الإسرائيلي وتحديدا وضع القوات الإسرائيلية في غزة والتي تتكبد الكثير من الخسائر.. لذلك قد يكون مجلس الحرب أكثر قربا من من الذهاب باتجاه صفقة.

وأشار إلى أن نتنياهو يريد أن ياخذ الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة وأن يستمر في الحرب كيفهما شاء وأن تكون يدة مفتوحة في هذا المجال، وهذا هو الخلاف الأكبر وليس عدد الأسرى.

وأضاف سعد نمر: القضية المهمة هي عدم الموافقة على وقف لإطلاق النار والذهاب باتجاه هدنة طويلة الأمد يأخذ من خلالها الأسراى الإسرائيليين.

وقال: إن الجانب الأميركي أيضا لديه موضع واضح جدا، الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأميركية لن تتخلى عن إسرائيل.. فإذا أذا أرادت أميركا تستطيع الضغط على إسرائيل، ولكن هي لحد الآن لا تريد الضغط على إسرائيل.. بايدن يستطيع وبنصف ساعة أن يوقف الحرب الآن.. لكن المسالة هل يريد ذلك وهل الدولة العميقة في أميركا تريد ذلك.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..