الإعلام الغربي وغزة.. إزدواجية المعايير

العالم – باختصار

التعتيم الاعلامي لم يقتصر على التغطيه على حرب الابادة التي ترتكب في قطاع غزة.



قضية الطيار الامريكي "أرون بوشنيل" كشفت زيف الادعاءات الغربية في التعاطي مع القضية.



بوشنيل اضرم النار في نفسه احتجاجا على تورط الولايات المتحدة في الحرب على في غزة.



ما قام به بوشنيل عكس رأي شريحه كبرى في الشارع الأمريكي تجاه دعم الاحتلال.



إزدواجية المعايير لدى الاعلام الغربي ظهرت في حجم تغطية قضية الطيار الامريكي.



مواقع التواصل الاجتماعي حذفت فيديو بوشنيل بذريعة انتهاك القوانين ذات الصلة.



وسائل اعلام امريكية حاولت تشويه صورة بوشنيل واتهامه بالتطرف.



وسائل اعلام أخرى حرصت على عدم ذكر انضمام "بوشنيل" للقوات الجوية الامريكية.



هذا التعاطي يتناقض مع تغطية الاعلام الغربي لقضية محمد البوعزيزي في تونس عام 2011.



الانحياز الاعلامي في الغرب أثار انتقادات لاذعة من صحفيين واعلاميين مشهورين.

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