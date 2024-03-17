شاهد.. حشود هائلة تتظاهر في لندن ضد العنصرية والاسلاموفوبيا

العالم - مراسلون

في ظل ما تعيشه بريطانيا من أحداث على خلفية العدوان على غزة وازدواجية المعايير المتبعة، خرج المئات في مظاهرة أمام مكتب دائرة الهجرة احتجاجاً على تزايد العنصرية والإسلاموفوبيا في البلاد، ضد كل من يغرد خارج سرب الحكومة.

وقال متظاهر بريطاني "لان الحكومة ترفض التعامل مع الوضع في غزة في الوقت الراهن فان ذلك لا يساعد على الاطلاق وفيما يتعلق بما يحدث في غزة اعتقد ان هذه القضايا مترابطة بشدة، لذا اعترض بشدة على الابادة الجماعية"

وجاءت المظاهرة التي دعت لها عدة منظمات حقوقية في إطار الدعوة لوقف كافة مظاهر التمييز العنصري، حيث حمل المتظاهرون لافتات ضد الإسلاموفوبيا وما يروج له من معاداة للسامية كذريعة لشل شريان الدعم لوقف الحرب على غزة.

وقال متظاهر اخر "ارى ما يجري من تميز عنصري مرتبط بما يحدث في غزة، واعتقد ان هذه القضايا مترابطة بشكل قوي، لذا اعارض بشدة الابادة الجماعية التي تحدث هناك".

وقد ألقى عدة شخصيات حقوقية وسياسية كلمات داعوا فيها إلى عدم اللعب على وتر زيادة الكراهية في البلاد، تحت شعار 'كلنا في الإنسانية سواسية'، وسط هتافات الحرية لفلسطين.

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