مساعدات إنسانية محدودة تصل غزة وحرب التجويع.. والنيجر توجه صفعة لامريكا

العالم - بانوراما

ولم يسلم منتظرو المساعدات من نيران قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد أن استشهد العشرات منهم خلال عمليات الانتظار السابقة.

واكدت المؤسسات الدولية الانسانية أن المساعدات قليلة جدا قياسا بحاجة السكان المحاصرين. وأعلنت وكالة الأونروا أن الناس في غزة على حافة المجاعة.

وقال مدير الاستخبارات الأميركية إن على"إسرائيل" أن تفعل المزيد لضمان وصول المساعدات إلى غزة.

بدورها رفضت خمس وعشرون جمعية حقوقية ومنظمة إنسانية الممر البحري، وقالت إنه لا يمكن للدول أن تختبئ وراء عمليات الإنزال الجوي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إلغاء المجلس الانتقالي الحاكم في النيجر اتفاقا عسكريا مع الولايات المتحدة بمفعول فوري يسمح بتواجد قوات أميركية على أراضيها، مؤكدا أنه اتفاق مجحف فرضته واشنطن بشكل احادي عام ألفين واثني عشر.

ويقضي القرار بطرد العسكريين الأميركيين من البلاد على غرار الجيش الفرنسي. وقال مسؤول عسكري أميركي إن واشنطن تجري اتصالات مع المجلس العسكري بعد القرار.

يذكر أن واشنطن تنشر نحو ألف ومئة جندي في النيجر، ولديها قاعدة كبيرة للمسيرات في أغاديز شمالي البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.