القوات البحرية اليمنية تستهدف سفينة أميركية في البحر الأحمر

العالم - خاص بالعالم

وأضافت ان القوى الصاروخية اطلقت ايضا عددا من الصواريخ المجنحة على أهداف لكيان الاحتلال في منطقة ايلات جنوبي الاراضي الفلسطينية المحتلة وقد أصابت أهدافها بنجاح.



هذه العملية جاءت بعد أن قام الطيران الاميركي البريطاني بسلسلة غارات على مناطق متفرقة في محافظة الحديدة. واستهدف العدوان منطقة الفازة بمديرية التحيتا، ومنطقة الجبانة غرب المدينة بست غارات، واتى بعد قصف استهدف منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في الحديدة.

ورغم الغارات تواصل صنعاء رفد جبهة المقاومة في غزة ومنع السفن المتجهة الى كيان الاحتلال الاسرائيلي حتى بات ميناء ايلات في جنوب فلسطين المحتلة مشلولا عن العمل.

ووسعت صنعاء عملياتها لتستهدف السفن الاميركية والبريطانية ايضا، واكدت انها ستقوم باستهداف سفن كيان الاحتلال في مناطق اوسع من محيط اليمن.



وزارة الخارجية اليمنية استنكرت إدانة مجلس الأمن الدولي للعمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي إسنادا لغزة.

وقالت الخارجية إن بيان مجلس الأمن يعكس ارتهانه الخطير للرغبة الأميركية الإجرامية، وانسياقه الأعمى خلف الموقف الأميركي الداعم للمجازر الوحشية والإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

ورأت الخارجية ان موقف مجلس الأمن هو انتهاك لكل القوانين والقيم الإنسانية المشتركة، وقالت إن كل ما يحدث في البحرين الأحمر والعربي مرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأحداث في قطاع غزة.

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