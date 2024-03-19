آخر تفاصيل المفاوضات بقطر حول وقف إطلاق النار في غزة

العالم - خاص بالعالم

وضمن المشاورات الجارية ،افادت صحيفة'يديعوت أحرونوت' العبرية فريق عمل إسرائيلي يضم ممثلين عن الموساد والشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية سيبقون في الدوحة لعدة أيام.

بينما قال مسؤول اسرائيلي لموقع"تايمز أوف إسرائيل"إنه ليس هناك تفاؤل على الإطلاق في جولة المفاوضات.



من جهتها توقعت هيئة البث العبرية اجراء مناقشات في الكيان بعد اجتماعات الدوحة، في إشارة إلى انطلاق مداولات بين المسؤولين الإسرائيليين حول مخرجات المفاوضات الرامية لإرساء هدنة في القطاع بعد نحو ستة أشهر من العدوان المتواصل على القطاع.



بالموازاة أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي قلصت صلاحيات وفدها المفاوض في قطر بشكل كبير.وقال مسؤولان إسرائيليان للموقع إن حماس تريد اختيار أسماء أسراها، وخاصة المحكوم عليهم بالمؤبد، إلا أن تل أبيب رفضت الطلب.

في المقابل، طالب الكيان الإسرائيلي بقائمة أسماء الأسرى الأحياء، وترحيل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم لدولة أخرى، وهو ما رفضته حماس.

وأوضح الموقع أن الخلاف الأكبر يكمن في طلب حماس انسحاب الجيش الاسرائيلي، وأن تشمل المرحلة التالية من الاتفاق وقفا دائما لإطلاق النار.



وبينما يعود الزخم لمفاوضات قطر، يستمر جيش الاحتلال الاسرائيلي بهجماته العدوانية على قطاع غزة ويواصل بالوقت نفسه اطلاق التهديدات بعملية برية في رفح.

وهو ما اعتبر ضغطا باتجاه تحصيل مكسب ما امام المقاومة على طاولة المفاوضات.

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