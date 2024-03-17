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جمعية الصداقة الصينية تؤكد على ضرورة توسيع التعاون الصيني الايراني

جمعية الصداقة الصينية تؤكد على ضرورة توسيع التعاون الصيني الايراني
الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمعية الصداقة الصينية مع الدول الأخرى "يانغ ون مينغ" على ضرورة توسيع العلاقات وتحسين مستوى التعاون بين الصين والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالمإيران

وفي رسالة تهنئة بمناسبة عيد النوروز وجهها إلى جمعية الصداقة الإيرانية الصينية، هنأ رئيس جمعية الصداقة الصينية مع الدول الأخرى وأحد المسؤولين الرسميين في هذا البلد "يانغ ون مينغ" جمعية الصداقة الإيرانية الصينية وجميع الشعب الإيراني بقدوم السنة الايرانية الجديدة وعيد النوروز.

وضمن الإعلان عن عقد الاجتماع السنوي المشترك الـ15 لجمعيات الصداقة بين البلدين هذا العام والذي تستضيفه بكين، أكد "يانغ ون مينغ" على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتعميق الصداقة طويلة الأمد بين إيران والصين وتعزيز التعاون العملي حتى تصبح الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين مثمرة وتعزيزها لصالح البلدين.

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