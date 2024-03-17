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إطلاق نار في "واشنطن" يسفر عن مقتل وإصابات!

إطلاق نار في
الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال مساعد الرئيس التنفيذي لقسم شرطة العاصمة الأمريكية جيفري كارول، إن إطلاقا للنار وقع، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في واشنطن ، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

العالم - الأميركيتان

وأضاف كارول في مؤتمر صحفي من مكان الحادث أن الضباط استجابوا لإطلاق للنار تم الإبلاغ عنه بالقرب من تقاطع شارع "7" وشارع "بي نورثويست" حوالي الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتابع: أن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص في مكان واحد، وتم نقل المصابين- جميعهم بالغون- إلى مستشفيات المنطقة، ولم يتم بشكل فوري الكشف عن تفاصيل بشأن الضحايا.

وطلب كارول مساعدة الجمهور في جمع معلومات حول إطلاق النار.

وأوضح منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرته شرطة العاصمة، أن الإدارة لديها وصف لمشتبه به يتحرك سيرا على الأقدام، لكن لم يكن هناك تقرير فوري عن اعتقاله.

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