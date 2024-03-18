الحقيقة.. حول ما جری ليلة أمس في مجمع شفاء الطبي

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رفح ان آليات عسكرية ودبابات اسرائيلية ووحدات من جيش الاحتلال الاسرائيلي تقدم بشكل مباغت مساء أمس من المناطق الجنوبية لمدينة غزة نحو مجمع الشفاء الطبي وأطلقت مكبرات الصوت التي تستعملها الطائرات المسيرة، أطلقت نداء أكدت فيه ان المجمع محاصر وعلی الجميع الخروج منه من البوابة الغربية.

وأكد مراسل قناة العالم ان هذه الرواية، هي ما تتناقلها وسائل الاعلام، لكن في الميدان، قد قتلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي المنهار اصلاً منذ أشهر.

وأضاف ان قوات الاحتلال لازالت تحاصر المجمع الطبي وتطلق النار علی المباني وتدمر المنازل في محيط المستشفی ويحاصر مدرستين هناك هما مدرسة الكرمل والمدرسة الاميركية حيث اعتقل الرجال في المدرستين واقتياد الاطفال والنساء عبر شارع الرشيد وارغامهم علی النزوح الی مناطق الجنوب في ظل اوضاع قاسية جداً مشياً علی الاقدام في ظل منخفض تمر به الاراضي الفلسطينية.

وأشار مراسل العالم الی وجود بيانين الاول لجيش الاحتلال الاسرائيلي يدعي فيه بأن المستشفی تتمركز فيها قيادة حركة حماس مستنداً الی مكالمة هاتفية لايمكن التأكد من أنها مفبركة ام لا، وهي للدكتور محمد ابوالريش وفق ما اعلنه الاعلام العبري. اما البيان الأخر فيتعلق بوزارة الصحة الفلسطينية التي نفت فيه نفياً قاطعاً ان يكون مجمع الشفاء الطبي قد استخدم لأغراض عسكرية او ما يطلق عليه الاحتلال اغراض ارهابية. وادانت وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام مجمع الشفاء الطبي محذرة من الانهيار التام في المنظومة الصحية نظراً لأن مجمع الشفاء يخدم شريحة كبيرة جداً للمواطنين.