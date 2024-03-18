اولويات بوتين بعد الفوز الساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية

العالم - أسيا والباسيفيک

وقال بوتين في خطاب النصر بموسكو إنّه سيعطي أولوية لحل المسائل المتعلقة بأوكرانيا وسنعزز قوة الجيش.

وأكد انه بشكل عام المبادرة تعود بالكامل الی القوات المسلحة الروسية موضحاً ان موسكو ستحتاج بالتفكير في الطرف الذي يمكنها اجراء محادثات معه بشأن امكانية احلال السلام في اوكرانيا والرئيس الاوكراني الحالي ليس خياراً.

وأعلن الرئيس الروسي عن استعداده لإجراء محادثات بشأن مقترح فرنسا وقف اطلاق النار في اوكرانيا خلال دورة الألعاب الاولمبية لكننا سنضع في الاعتبار مصالح روسيا علی خط المواجهة.