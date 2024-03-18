العالم – فلسطين

وبحسب موقع "فلسطين اونلاين"، فقد أوضح رئيس الهيئة، قدورة فارس، في بيان صحفي، أنّ سلطات الاحتلال ضاعفت الإجراءات القمعية، وخصوصًا عمليات الضرب المبرح والإهانات، والحطّ من الكرامة، ومصادرة المصاحف من الغرف.

وأشار البيان إلى تعيين القائم بأعمال مدير إدارة السجون كوبي يعقوبي المحسوب على الفاشي إيتمار بن غفير الذي يحاول أن يثبت ولائه لمنصبه مما يضمن له تعيينه مديرًا فعليًا لإدارة السجون على حساب كرامة الأسرى وصحتهم وحياتهم.

وقال فارس، إن "الأوضاع باتت أخطر مما يمكن أن يتخيله أحد، إذ أصبحت حياة الأسرى مهددة بالمعنى الحقيقي، نتيجة لاستمرار السياسات الانتقامية التي أثرت تراكمياً على صحة الأسرى، خصوصاً وأنّنا دخلنا الشهر السادس في هذا الواقع الخطير".

وشدّد على تعرّض الأسرى المعزولين لشتى أصناف التعذيب والإهانة، من قِبَل السجانين والوحدات الخاصة بتنفيذ عمليات القمع والتعذيب، مشيراً إلى أنّ أفراد هذه الوحدات ينفّذون مهامّهم الإجرامية لابسين الأقنعة السوداء، وأشكالهم أقرب للعصابات.

ودعا البيان جميع الفلسطينيين للتصدّي لهذه السياسات الإجرامية، وتوظيف كافة الطاقات والامكانيات لحماية الأسرى، وتوفير مظلة حماية وحصانة لنصرتهم.

كما دعا المجتمع الدولي بتشكيلاته السياسية والحقوقية والإنسانية للخروج عن صمته، من خلال اتخاذ إجراءات حازمة ضد دولة الاحتلال التي تقترف جرائم ممنهجة بحق الأسرى والأسيرات.