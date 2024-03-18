من داخل مجمع الشفاء بغزة.. الإحتلال يعتقل مراسل الجزيرة

العالم – فلسطين

وبحسب قناة "الجزيرة"، فقد اعتدى جيش الاحتلال بالضرب المبرح على الزميل الغول قبل اعتقاله وهو على رأس عمله.

كما قامت قوات الاحتلال بتدمير سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية بمستشفى الشفاء.

وقال الصحفي محمود عليوة من داخل مستشفى الشفاء إن قوات الاحتلال اعتقلت إسماعيل الغول وعددا من الصحفيين بصحبته من داخل مجمع الشفاء، بعد الاعتداء عليهم.

وأضاف عليوة أن قوات الاحتلال سحلت الزميل إسماعيل والزملاء الذين كانوا معه بعد اعتقالهم.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد وجرح مواطنين جراء هجوم نفذته قوات الاحتلال -اليوم الاثنين- على مجمع الشفاء الطبي شمال غزة، وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وحدات من الجيش سيطرت على المجمع واعتقلت العشرات من الفلسطينيين.

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الإحتلال مجمع الشفاء منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت المرة الأولى في 16 نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.

وحينها انسحبت قوات الإحتلال من المستشفى، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية إضافة لمولد الكهرباء بالمستشفى.