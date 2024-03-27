3 شهداء باشتباكات عنيفة في جنين والاحتلال يدفع بتعزيزات لقباطية

العالم – فلسطين

واستشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة قباطية جنوبي المدينة وسط مواجهات واشتباكات مستمرة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة الدمج في مخيم جنين بطائرة مسيرة، مما أسفر عن استشهاد الشابين حمزة العرعراوي، ومحمد ناصر بني غرة، وإصابة عدد آخرين.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة وسط إطلاق كثيف باتجاه المواطنين، مما أسفر عن إصابة شاب برصاصتين نقل على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي قبل أن يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

بدوره، أفاد وسام بكر مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، باستشهاد الشاب أيمن يوسف حسان عزوقة (19 عاما)، وقال إنه وصل إلى قسم الطوارئ بمركبة إسعاف مفارقا الحياة جراء إصابته برصاص في الصدر والفخذ.

وسيرت قوات الاحتلال دورياتها معززة بآليات عسكرية في أحياء عدة بالمدينة وعند أطراف المخيم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين وتزامنا مع دوي صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق الليلة، يخوض مقاومون فلسطينيون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين حيث اندلعت مواجهات بين الشبان، وأسفرت عن إصابة 5 من الشبان نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.