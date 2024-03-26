العالم – خاص بالعالم

وفي مطلع الزيارة اجرى مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان محادثات كانت فلسطين واخر اوضاعها المحور الاساس فيها.

واکد هنيه أنه وبعد عمليات طوفان الأقصى فإن الصراع مع الكيان المحتل يمر بمرحلة تاريخية ومنعطف مهم ورغم الاثمان الباهظة إلا أن هذا الكيان فشل في تحقيق اي من اهدافه السياسية والعسكرية.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية الإيراني شدد هنية على أن اسرائيل تعيش في عزلة سياسية غير مسبوقة منذ احتلالها فلسطين وباتت تفقد اهم مظلاتها السياسية الدولية، واهمها ما حصل في مجلس الامن.



هذا ووجه هنيه التحية لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي والرئيس والحكومة والشعب الايراني داعيا شعوب الامة الاسلامية إلى أن يكون حضورها قويا ثائرا جريئا في يوم القدس العالمي.

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