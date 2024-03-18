ساليفان يؤكد من جديد رفض الولايات المتحدة إرسال قواتها إلى أوكرانيا

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وشدد ساليفان خلال مؤتمر صحفي: "لقد أوضحنا موقفنا بشكل جلي بأننا لا نعتزم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده للشعب الأمريكي الأسبوع الماضي موقفه بهذا الصدد".

وأضاف: "نحن لم ولن نحيد عن موقفنا هذا".

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الاثنين إن الغرب أسقط أقنعته أخيرا وبات لا يكلف نفسه جهدا لإخفاء تطلعه إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، عقد في باريس يوم الاثنين، أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.