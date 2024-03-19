بايدن يحذر نتنياهو من أن الهجوم على رفح سيكون خطأ

العالم - الاحتلال

وقال البيت الابيض إن بايدن ونتنياهو ناقشا هاتفيا آخر التطورات في قطاع غزة، والوضع في رفح. وكان نتنياهو قد أعلن رفضه للضغوط الأميركية، مؤكدا أن تل أبيب ستمضي في خططها لشن هجوم على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي أول اتصال هاتفي له مع رئيس وزراء الاحتلال منذ شهر، أعرب الرئيس الأمريكي عن معارضته الشديدة لخطط نتنياهو لشن غزو بري في رفح.

وقال بايدن في المكالمة إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من وجود أكثر من مليون لاجئ في رفح ليس لديهم مكان يذهبون إليه. وتعد المدينة نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية.

وتوترت العلاقات بين نتنياهو وبايدن بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة. وقد طالبت الولايات المتحدة الكيان الإسرائيلي ببذل المزيد من الجهد لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وصياغة ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بخطة "ذات مصداقية" لإجلاء أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح، والبدء في مناقشات واقعية حول آثار العدوان.