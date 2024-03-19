شاهد.. تل أبيب تؤجل الهجوم على رفح إلى هذا الموعد

العالم - خاص العالم

الى ما بعد مباحثات واشنطن يؤجل كيان الاحتلال الاسرائيلي الهجوم البري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة التي تضم حوالي مليوني نازح وسط تحذيرات دولية من اقتحام المدينة لما ستخلفه هذه العملية من كارثة إنسانية تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وبعدما توصلت واشنطن الى نتيجة مفادها ان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أصعب منالا مما كانت تتمنى بحسب البيت الابيض ، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن بنيامين نتنياهو وافق على إرسال فريق سياسي أمني إلى واشنطن في الأيام المقبلة لمناقشة المخاوف الأميركية بشأن عملية رفح، وتقديم استراتيجية بديلة بعد أن طلب جو بايدن ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.

حيث قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان ، ان " "إسرائيل" لن تمضي قُدماً في عملية رفح، قبل أن نجتمع معاً لوضع الاستعدادات لذلك.أي عملية برية كبيرة ستعمّق الفوضى في غزة. لا ينبغي أن يكون لحماس أي ملاذ آمن، لكن موقفنا هو أن أي عملية عسكرية هناك ستكون خطأ".

وفي الاتصال بين بايدن ونتنياهو الذي جاء بعد انقطاع دام نحو شهر كامل قال البيت الابيض ان بايدن كرر قلقه ازاء اقتحام رفح وطلب من نتنياهو إرسال فريق إلى واشنطن لبحث سبل استهداف حركة حماس من دون القيام بعملية برية في مدينة رفح.

لكن نتنياهو اعلن انه تحدّث مع بايدن عن التزام تل ابيب بتحقيق أهداف الحرب وتصفية حماس فيما كان قد جدد تأكيده على الاستعداد لاجتياح رفح قائلا إن الضغوط الدولية لن تحول دون تنفيذ ذلك الهجوم الذي سيستغرق بضعة أسابيع، حسب قوله، كما انتقد من أسماهم الأصدقاء في المجتمع الدولي.

وفي ظل الحصار الذي يعاني منه النازحون في رفح وانتشار حالات الموت جوعًا وعطشًا، يتجهز جيش الاحتلال للجانب العملياتي لاقتحام المدينة ولعمليات إجلاء جديدة للنازحين من المنطقة الحدودية مع مصر، الى الحدود الغربية.

ويقول جيش الاحتلال إنه سينشئ بالتعاون مع المجتمع الدولي ما وصفها بجزر إنسانية لنقل سكان رفح اليها مشيرا ان ذلك سيتم بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية.