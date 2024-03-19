مباحثات إيرانية روسية حول تطوير التعاون الاقتصادي

العالم – إيران

والتقى "كاظم جلالي" سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، "أنطون كابياكوف" المستشار الاقتصادي لرئيس روسيا الاتحادية.

وناقش الجانبان في هذا اللقاء تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك المشاريع المدرجة على جدول الأعمال، والمشاركة في ممر الشمال - الجنوب وغيرها من القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين.

وهنأ جلالي في بداية هذا اللقاء، بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا، ودعا إلى زيادة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال مشاركة المسؤولين ونشطاء القطاع الخاص للبلدين في الأحداث المقبلة، بما في ذلك معرض إيران إكسبو ومؤتمر ومعرض سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا.

وأشار إلى إعلان استعداد الجانب الروسي للمشاركة في فعاليات الفعاليات الإيرانية، واعتبر مؤتمر سانت بطرسبرغ الاقتصادي والمؤتمر الاقتصادي للشرق الأقصى واجتماع رؤساء دول بريكس في كازان فرصة جيدة لتطوير التعاون الثنائي.

وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة المشاورات الشاملة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.