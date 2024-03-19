نتنياهو والإصرار على الحرب

العالم – باختصار

هذه المفاوضات اصطدمت بطريق مسدود بجولتها بالقاهرة لتصلب الوفد الصهيوني ورفضه لمطالب حماس.



ظهر فرق شاسع بين ما تريده حماس وما يخطط له الكيان من وراء حربه الوحشية على غزة.



هناك أنباء عن احتمال تقريب الوسطاء لدائرة الخلافات لايجاد وقف لاطلاق النار بغزة قبل عيد الفطر.



لكن المسألة الرئيسية هنا هي ان هدف الكيان من وراء أي وقف مؤقت لاطلاق النار تحرير أسراه فحسب.



الكيان اصر في كل جولات المفاوضات على اطلاق عدد متزايد من أسراه مقابل وقف جزئي لعملياته فحسب.



نتنياهو قالها بصراحة امس ان جيش الكيان سيشن هجومه المرتقب على رفح بكل الاحوال.



هذا يعني ببساطة أن حرب الكيان ستستمر وتتفاعل حتى في حالة التوصل لاتفاق مؤقت لاطلاق النار.



نتنياهو حكومته اليمينية الاكثر تطرفا يرى ان عدم اكتساح رفح سيكون فشلا مدوّيا مقابل حماس.

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