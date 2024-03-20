المتحدث بإسم الجهاد للعالم: المقاومة لم ترسل وفدا مفاوضا إلى الدوحة

العالم - مع الحدث

قال الحاج موسى لقناة العالم الإخبارية خلال برنامج "مع الحدث" إن موقف المقاومة الفلسطينية من الهدنة في غزة لم يتغيير، وأنها ما زالت مصرة على شروطها، منها وقف إطلاق النار في غزة وعودة النازحين وتحرير الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.



وشدد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي على أن المقاومة الفلسطينية تعلم أن عدم تطبيق شروطها على أرض الواقع من قبل كيان الاحتلال يجعل الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا أصعب مما هي الان وان الاحتلال سيستمر في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.



وأكد الحاج موسى، أن المقاومة الفلسطينية لم ترسل وفدا مفاوضا إلى الدوحة من أجل المفاوضات الهدنة في غزة، بل أرسلت مجموعة مطالب واضحة عبر الوسطاء، موضحا أن المفاوضات تجري الان بين الولايات المتحدة الأميركية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار المتحدث باسم الجهاد الإسلامي إلى أن المقاومة الفلسطينية يمكن ان تبدي مرونة في مسألة مراحل الهدنة ولكن هي صارمة وجازمة في مسألة عمق الشروط والتفاصيل الأساسية للهدنة.



وأوضح الحاج موسى، أن نتنياهو عندما اتخاذ القرار حول شن عملية عسكرية في رفح أطلق النار على المفاوضات، كما فعل في المرات السباقة، حيث كان في كل مرة تقدم فيها المقاومة مرونة وإيجابية، والوسطاء يعلنون عن إمكانية وقف إطلاق في غزة، يسارع في اتخاذ خطوة تنسف كل هذا، وذلك لأنه يريد الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية في بحق الشعب الفلسطيني.



ولفت المتحدث بإسم الجهاد الإسلامي إلى أن الولايات المتحدة الأميركية معنية إلى حد ما للوصول إلى هدنة في غزة لعدة أسباب، منها أنها تعلم ان إدارة كيان الاحتلال للعدوان في غزة توجد فيها اشكالية كبيرة جدا، حيث لم يستطع كيان الاحتلال إلى الان أن يحقق على أرض الواقع أي من أهدافه المزعومة، وكذلك الولايات المتحدة أمام انتخابات رئاسية حاسمة، فضلا عن عدة ظروف أخرى...