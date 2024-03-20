محادثات الدوحة بشأن غزة.. ماذا عن بوادر الحلحلة؟

العالم - خاص بالعالم

وفيما تبادل الطرفان الردود على المقترحات المطروحة على الطاولة بانتظار أن تناقش حركة حماس الرد الاسرائيلي الاخير، حذر رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية من محاولة قادة الاحتلال تخريب مفاوضات الدوحة من خلال استهداف الشرطة والأجهزة الحكومية في غزة، وقال إن حماس ستبقى متمسكة بحقوق شعبها ومطالبه بوقف العدوان والانسحاب وعودة النازحين.

وفيما يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة للمنطقة لمناقشة جهود التوصل الى صفقة، اكدت قطر أن المفاوضات ما زالت مستمرة، مشيرة الى أن الاجتماعات ما زالت في اطار تبادل المقترحات.



من السابق لأوانه الإعلان عن أي نجاحات. لا أعتقد أننا وصلنا إلى لحظة يمكننا فيها القول إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق. المحادثات تركز على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار.



وبعد عودة رئيس الموساد ديفيد برنياع من الدوحة، اجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي لتلقي تحديثات حول سير المفاوضات. هيئة البث الاسرائيلية قالت إن الحكومة سلمت ردا مضادا على رد حماس، يتطرق إلى عودة النازحين لشمال القطاع، وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم الصفقة. فيما افادت القناة الثانية عشرة العبرية بأن حماس طالبت بحل قضية شمال القطاع أولا قبل ملف الأسرى، بينما سعى وفد تل ابيب لبحث قضية الأسرى أولا.

مفاوضات تأتي في ظل انشغال نتنياهو بخلافاته السياسية، بحيث وصلت حدة الخلاف مع الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس ذروتها، إذ استبعد نتنياهو غانتس من عملية اتخاذ القرار بشأن مفاوضات الاسرى وذلك تلبية لرغبة ممثلي اليمين المتطرف في الحكومة بحسب مصادر عبرية، ما قد يشكل مخالفة للاتفاق الذي انضم على أساسه الأخير إلى حكومة الطوارئ في بداية العدوان على غزة.