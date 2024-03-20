الاحتلال يواجه عزلة دولية.. ماذا حدث؟!!

العالم - خاص بالعالم

حظر تصدير السلاح الى كيان الاحتلال، قرار اعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي تبنيه بعدما صورت له البرلمان الكندي باغلبية مائتين واربعة صوتا مقابل مائة وسبعة عشر صوت في خطوة ترمي الى وقف اطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، وحل الدولتين، ودعم قرارات محكمة العدل الدولية بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد تل ابيب بتهمة الإبادة الجماعية.

قرار لم يرق لحكومة الاحتلال، حيث اعتبر وزير خارجية الكيان يسرائيل كاتس القرار يقوض حق تل ابيب في ما اسماه بالدفاع عن النفس، معربا عن أسفه لاتخاذ كندا هذه الخطوة.

الا ان عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز اعتبر ان تصويت البرلمان الكندي قرار محق تماما، ودعا حكومة بلاده لوقف اي دعم للكيان الاسرائيلي نظرا للكارثة الانسانية والمجاعة في قطاع غزة. من جهته، جدد السناتور الديمقراطي تشاك شومر هجومه على بنيامين نتنياهو، ورأى أن مستقبل الاحتلال قد ينتهي ما لم يحظ بدعم أميركي، محذرا من أن تصبح تل ابيب بقيادة نتنياهو منبوذة عالميا حتى داخل الولايات المتحدة.

اما رئيس وزراء ايرلندا فاجأ مضيفه الرئيس الاميركي جو بايدن في حفل استقبال في البيت الابيض عندما اعلن دعمه الصريح لغزة، وقارن الأحداث في القطاع بماضي أيرلندا، التي ذاق شعبها في الماضيمعاناة التهجير والتشريد وسلب الاملاك والهجرة القسرية، والتمييز والمجاعة وغيرها من اشكال المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا.

من جهتها، اتهمت وزير خارجية جنوب افريقيا، الكيان الاسرائيلي بتحدي قرارات ارفع محكمة في الامم المتحدة التي امرتها ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة، وقالت ناليدي باندور سلوك تل ابيب يوحي بانها قادرة على القيام بما تريد من دون أي محاسبة، محذرة من حملة تجويع اسرائيلية في القطاع.