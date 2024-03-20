مفاوضات الهدنة بين تخريب نتنياهو ومخاطر اجتياح رفح .. في العام الإيراني الجديد خطوط عريضة لتطوير الاقتصاد

العالم - بانوراما

هذا في وقت بدأ فيه وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن جولته في المنطقة لبحث ملف الهدنة، وذلك على وقع محاولة نتنياهو افشال جهود الهدنة واجتياح رفح.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: احتفال الإيرانيون في أول أيام النوروز، برأس السنة الشمسية الجديدة. مهنئين بعضهم بعضا بعد أن دقت ساعة الاعتدال الربيعي الفلكية صباح الأربعاء.



ويأمل الشعب الإيراني أن تنفتح له آفاق جديدة للاقتصاد في البلاد بالعام الإيراني الجديد على ضوء ما أكد عليه قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي حول تسمية العام الجديد بالطفرة الإنتاجية بمشاركة الشعب إذ اعتبر أن المفتاحَ لحلِ المشاكلِ الاقتصادية هو الإنتاجُ المحلي.

فيما أمل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن يكون هذا العام عامَ زيادةِ الانتاج، وخفضِ التضخم، وازدهارِ الاقتصاد. كما يحرص الإيرانيون أن يحققوا آمالهم في العام الجديد من خلال التزامهم بالخطط التي تنمّي الإنتاج المحلي وتجعل الاقتصاد مزدهرا في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.