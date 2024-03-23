تعليقات مع وقوف غالواي بوجه الإبادة الجماعية بغزة والهجوم الإرهابي بموسكو

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غالواي قال إن الميناء سيبنى من ركام البيوت التي دمرها الاحتلال والمجبولة بجثامين الشهداء الذي قتلهم جيش الاحتلال.

غالواي دعا حكومة بلاده إلى اتخاذ موقف إنساني مشرف والوقوف في وجه الإبادة الجماعية التي تحصل في غزة.

من بين التفاعلات مع كلام جورج غالواي، لدينا هنا تعليق من "رمضان غيث" وفيه. الحكومة البريطانية شريك ومؤسس لـ"إسرائيل" من يوم الميلاد حتى اليوم، ولا تنحرج في تمرير إبادة الشعب الفلسطيني في غزة أو تهجيرهم

حساب "إينجل" كتب هنا. الله عليهم جميعا باذن الله حيكون هالميناء خروج الصهاينة زي ما جاؤوا بالسفن يرجعوا أوروبا منها

أما "هادي جودة" فكتب. لهذا السبب هم يريدون إقامة الميناء في غزة. بعد أيام من انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا لولاية جديدة.. هجوم إرهابي راح ضحيته المئات في العاصمة موسكو. هجوم مسلح عنيف على حفل موسيقي في مركز كروكوس سيتي للتسوق في ضواحي موسكو.

الهجوم الإرهابي أودى بحياة أكثر من مئة شخص وجرح المئات.. فيما أعلنت جماعة "داعش" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم . هذا الهجوم أثار مواقف مختلفة لاسيما وأنه يأتي بعد تقدم القوات الروسية في أوكرانيا، والفيتو الروس ضد المشروع الأميركي حول غزة

تفاعل واسع مع هذا الهجوم الإرهابي في العاصمة الروسية.

"خليل" كتب في هذا السياق:"اليوم كان هناك مشروع قرار أمريكي ملغم بشأن غزة في مجلس الأمن يهدف إلى جعل إسرائيل تكسب ما لم تكسبه بالحرب. إستخدمت روسيا حق النقض، بعدها بساعات حصل هجوم مسلح كبير على قاعة موسيقية بموسكو قتل فيه العشرات و أصيب فيه المئات. النكتة العظمى أن داعش تبنت الهجوم، فَلِمَ ياترى؟".

حساب "عراقي أصيل" علق ايضا. الولايات المتحدة وإسرائيل تستخدم بعض المسلمين جنوداً ضد خصومهما. الحقيقة ان داعش تنظيم مسلح تقوده المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي!.

التعليق الأخير من "مايا" التي كتبت. روسيا تدفع ثمن موقفها المشرّف بالفيوتو لاسقاط النفاق الاميركي الذي يدعم قتل وتجويع المدنيين في غزة وذلك عبر ردٍ اميركي صهيوني من خلال هجوم ارهابي مسلح على مركز تسوق تجاري في موسوكو أميركا أم الإرهاب

عادة، يتحضر المرشحون للانتخابات عبر الخطابات وطرح برامجهم..أما الرئيس الأميركي جو بايدن فطريقته مختلفة. بايدن وقع في هفوة جديدة.. حيث قال أثناء خطاب له إن تورونتو وروما وبرلين ولندن مدن أميركية.

بايدن كان يتحدث عن أسعار الدواء في الولايات المتحدة، وقال إن الدواء في هذه المدن أو أي مدينة أميركية كبرى أرخص بكثير. هذه الهفوة تأتي بينما يتعرض بايدن لهجمات عنيفة بسبب حالته العقلية وقدرته على القيام بمهامه في حال إعادة انتخابه

التعليقات كانت كثيرة حول هفوات بايدن. ولدينا هنا تعليق من "ابراهيم" وفيه. سيظل بايدن مادة للسخرية طيلة حكمه إن فاز في الانتخابات القادمة، وسيكون أول رئيس أمريكي مصاب بضعف الذاكرة ينتخب.

"يونس" علق على موضوع اعتبار هذه المدن مدنا أميركية. لم يخطئ، فهم يعتبرونهم مدن تابعة.

"أبو آلاء" ايضا علق في هذا السياق. عدا بكين وموسكو وبيونج يانج وبعض العواصم الصغيرة المهددة، فالجميع مستعمرات امريكية.

يتضامن وحيدا.. رجل بريطاني يعتصم وحيدا أمام احد مقرات شركة إلبيت سيستمز التي تزود جيش الاحتلال بالدعم اللوجيستي، وتشارك في الإبادة الجماعية في غزة. حين تؤمن بالقضية الحقة فلا تحتاج لأحد كي تقوم بما عليك فعله..

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