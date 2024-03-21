الصحة العالمية توثق 410 اعتداءات ضد مرافق صحية بغزة 

العالم - طوفان الاقصى

وأوضحت في تقرير انفوغرافيك نشرته على منصة "إكس" أنه "منذ 7 أكتوبر، وثّقت منظمة الصحة العالمية 410 اعتداءات على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة"، دون أن تصرّح بأن تلك الاعتداءات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت المنظمة أن الهجمات الموثقة من 7 أكتوبر وحتى 12 مارس/ آذار أسفرت عن "مقتل 685 شخصا وإصابة 902 آخرين وإلحاق أضرار بـ 99 منشأة، منها 30 مستشفى، وتضرر 104 سيارات إسعاف، تحطم منها 54".

وأشارت إلى أن 38 بالمئة من الهجمات وقع في مدينة غزة شمال القطاع، و23 بالمئة بمحافظة شمال غزة، وأكثر 28 بالمئة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية "ليست هدفا"، داعية إلى "احترام القانون الدولي والحماية الفعالة للمدنيين والمرافق الصحية".

وفي السياق، زار وفد طبي دولي من منظمتي "الصحة العالمية" و"أطباء بلا حدود"، الأربعاء، "مستشفى العودة" في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، للوقوف على وضع المستشفى وتوفير إمدادات طبية وأدوية.

وأوضح القائم بأعمال مدير المستشفى محمد صالحة، أن الوفد قام بتزويد المستشفى بـ9 آلاف لتر من الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية إضافة إلى توفير مستلزمات طبية وأدوية لازمة للمرضى والجرحى.

وخرجت معظم مستشفيات مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع عن الخدمة مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما يواصل عدد منها تقديم خدمات طبية بسيطة في ظروف صعبة ومعقدة للغاية.

ويتعمد كيان الاحتلال استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة وتنفذ سلسلة اقتحامات لها وتنفذ اعتقالات في صفوف الطواقم الطبية والمرضى والنازحين بداخلها، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل عدوانا غاشما على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".