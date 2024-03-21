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البنتاغون يعلن: الصراع العسكري مع الصين غير مستبعد

البنتاغون يعلن: الصراع العسكري مع الصين غير مستبعد
الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الصراع العسكري بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليس حتميا، ولكن احتمال حدوثه غير مستبعد.

العالم - الاميركيتان

أعلن ذلك إيلي راتنر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية في منطقتي المحيط الهندي والمحيط الهادئ، خلال حديثه في جلسة استماع بلجنة القوات المسلحة بمجلس النواب.

وقال راتنر: أن "الصراع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ليس حتميا، لكن لا يمكن القول إنه لن يحدث".

وأوضح المتحدث أن "الصين هي اليوم الدولة الوحيدة التي لديها الرغبة والقدرات المتزايدة للسيطرة على منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل طرد الولايات المتحدة (من هذه المنطقة)".

وقال إن الولايات المتحدة تساعد بشكل خاص حلفاءها في المنطقة، مثل أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، على تعزيز قدراتهم الدفاعية.

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