شاهد/القسام تفجر فتحة نفق بقوة "إسرائيلية"

العالم-فلسطين

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير فتحة نفق في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير فتحة نفق في قوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس".

وعرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري بحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لناقلة جند إسرائيلية في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف ناقلة جند صهيونية في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى".

وقبل ذلك بقليل، نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يظهر تصدي مقاتليها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

هذا وأعلن جيش الاحتلال يوم الثلاثاء، مقتل رقيب أول في صفوفه في شمال قطاع غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف جيش الإحتلال أن حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر بلغت 594 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.