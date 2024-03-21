سفير ايران لدى الامم المتحدة: عید النوروز يلهم الحب والسلام

العالم - ايران

وقال إيرواني في حفل إحياء ذكرى يوم النوروز العالمي في نيويورك، إن عید النوروز يلهم الحب والسلام والسعادة ويبشر بموسم جديد من الأمل بالرخاء والرفاهية.

وأضاف: النوروز هو حدث يحتفل به مئات الملايين من الناس في آسيا والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى والبلقان ومنطقة البحر الأسود والعديد من المناطق الأخرى في العالم.

وتابع قائلا: سجل عيد النوروز في قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية لدى منظمة اليونسكو بمبادرة مشتركة من إيران و11 دولة في منطقتنا، وهو اللغة المشتركة لكثير من الناس من مختلف البلدان والمجموعات العرقية ويعزز القيم الإنسانية الحقيقية والسلام والتضامن والتعاطف والصداقة.

وأکد أن عيد النوروز هو مظهر من مظاهر وحدة التراث الثقافي ويلعب دورا هاما في تعزيز الروابط بين الناس على أساس مبادئ التعايش وحسن الجوار ولا يقتصر على الحدود.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته المصورة بحلول عيد النوروز وقال: أصدقائي الأعزاء، عيد النوروز هو الاحتفال ببداية العام الجديد وقدوم الربيع وولادة الطبيعة من جديد ويجمع هذا العيد، ملايين الأشخاص من مختلف الأجيال والأمم و يعزز الحوار وحسن الجوار والمصالحة في هذا الوقت العصيب.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: إن هذا الاحتفال يعزز أهداف وقيم الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية داعيا الی حل الخلافات وتعزيز الوحدة بین الناس.

وأقامت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة،مراسم الاحتفال بيوم النوروز العالمي لهذا العام بحضور سفراء ودبلوماسيين من 12 دولة تحتفل بعيد النوروز، ودبلوماسيين من دول أخرى ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.