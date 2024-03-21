كاميرا العالم ترصد الدمار بالبنى التحتية في مخيم نورشمس بالضفة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر قالت الزميلة شادية بني شمسة: لليوم 167 للعدوان على قطاع غزة يصعد جيش الاحتلال من عملياته وتصعيده في الضفة الغربية، وحالة التوتر تزداد في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية خلال 24 ساعة إلى تسعة شهداء.

وأشارت إلى أن اقتحامات مختلفة من مساء يوم أمس حتى صباح هذا اليوم كان أكثرها تدميرا وخرابا في مخيم نور شمس وحي المنشية، حيث اقتحمته قوات الاحتلال من بوابة نتساني عوز من مدخلها الغربي والجنوبي أيضا، وأضافت: كانت هناك محاصرة لمخيم نور شمس وتم فرض طوق أمني كبير على داخل المخيم، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، وكان اقتحام واسع بـ50 آلية عسكرية كبيرة برفقة الجرافات العسكرية الثقيلة التي شرعت بتدمير البنية التحتية وضرب خطوط الماء والطاقة.

كما وأكدت قصف الاحتلال لمنازل على سكانها حيث كان جيش الاحتلال يطالب بسماعات الفلسطينيين بالخروج من منزلهم.. إلى جانب قصف لعدة مواقع مما ادى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين.

وأكدت أن الدمار في داخل المنشية في مخيم نور شمس شمل ضرب البنى التحتية للمباني والممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت كذلك إلى اقتحامات عدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال من خلالها حملة اعتقالات في رام الله ونابلس.

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