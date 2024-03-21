كيف تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع جريمة إقتحام مستشفى الشفاء بغزة

العالم – نقطة تواصل

للمرة الثانية من دون ان يرف للعالم جفن، بعد أربعه اشهر على استهدافه، الاحتلال الاسرائيلي يعيد ارتكاب جريمة اقتحام مستشفى الشفاء شمال قطاع غزة وذلك بالاكاذيب السابقه نفسها، شهداء وجرحى لا يمكن الوصول اليهم، قناصة دبابات لإعدام كل من يتحرك، اعتقالات نازحين، تنكيل بالكوادر الطبية وقصف عنيف واقتحامات دامية ومناشدات عاجلة بانقاذ المحاصرين ولا مجيب ولا سميع الا من رواد المنصات الرقمية في العالم ومنها منصات دول الخليج الفارسي التي تحركت لايصال مظلومية الشعب الفلسطيني المحاصر من محتل غاصب عبر التداول ونشر مقاطع الفيديو والبوستات والهاشتاغات ذات الصلة.

وعرض البرنامج أكثر مقاطع الفيديو تداولا في المنصات الرقمية لدول الخليج الفارسي والتي حظيت ببوست وريبوست عبر منصة اكس تحديدا دون الناشط العماني "وسيم سعد قزيل" تدوينه عبر منصه فيسبوك واكس قال فيها:" ينادي جيش الاحتلال الحقير على المرضى والنازحين المكان كله محاصر اطلعوا.. كل هذه المجازر والقتل والارهاب في أهل غزه بدعم من الأنظمه العربية وعلى رأسهم المطبعين"، وقد تم ارفاق مقطع فيديو مع هذه التدوينة ما حصد مشاهدات كثيرة.

وعلى مرأى العالم ومسمعهم وفي انتهاك لحرمة شهر رمضان المبارك يجبر النازحون اللاجئون في مجمع الشفاء الطبي على مغادرته تائهين مرغمين باحثين عن ملجأ يقيهم آلة الحرب الوحشية العمياء.

وعرض البرنامج صوراً أكثر انتشارا في المنصات الرقمية لدول الخليج الفارسي وبعض البوستات وقد تداول النشطاء هاشتاغ" انقذوا مجمع الشفاء الطبي الذي حصد تفاعلا على نطاق واسع جدا من حيث التدوينات والتعليقات، وكان الهاشتاغ الابرز بتغريدة عبر منصة اكس، لسعود بن عبد الله قائلا:" قالوا هذا أسوأ رمضان يمر على الامة بل هذه أسوء أمة تمر على رمضان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...