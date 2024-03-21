المماطلة الإسرائيلية تدفع مفاوضات قطر إلى طريق مسدود + فيديو

العالم – خاص بالعالم

التوصل لاتفاق بين حماس والاحتلال الإسرائيلي ليس وشيكا، لكن مفاوضات قطر تحرز تقدما بطيئا.. هذا هو الحال مع إمعان تل أبيب في المماطلة، موقف كشف عنه رد فريق التفاوض الإسرائيلي على رؤية حركة حماس فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى.

وقال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحفي: كان رد الاحتلال سلبيا بشكل عام، ولا يستجيب لمطالب شعبنا ومقاومته، بل ويتراجع عن موافقات قدمها سابقا للوسطاء، ونقلت إلينا عبرهم.

إعادة الجانب الإسرائيلي للمفاوضات في كل مرة إلى نقطة البداية يأتي رغم إبداء حركة حماس مرونة في المفاوضات، كما أكدت ذلك صحيفة وال ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة.

وأضاف أسامة حمدان: نؤكد بوضوح أن نتنياهو شخصيا وحكومته الإرهابية ومن دعم عدوانه ولا يزال حتى اللحظة يتحملون جميعا مسؤولية تعطيل جميع الجهود الرامية إلى إنجاز صفقة التبادل وصولا إلى وقف العدوان.

إيجابية ومرونة حماس في المفاوضات قالت مصادر في الحركة إنها تمثلت في إحالة الوفد الفلسطيني شرط وقف إطلاق النار الشامل وانسحاب جيش الاحتلال الكامل من قطاع غزة إلى المرحلة الثانية من الصفقة، واكتفائه في المرحلة الأولى باشتراط انسحاب قوات الاحتلال من الأماكن المكتظة ومن شارعي الرشيد وصلاح الدين لعودة النازحين إلى الشمال دون شروط ومرور المساعدات.

وهذا ما رد عليه الوفد الإسرائيلي بحسب مصادر مطلعة برفض الانسحاب من الشوارع الرئيسية أو أن يكون لحماس دور في إيصال المساعدات.

ورغم كل تلك التعقيدات يتجنب طرفا التفاوض ومعهما الوسطاء حتى الآن إعلان انهيار جولة المباحثات الجارية في الدوحة، والتي من المتوقع أن تستمر لأكثر من أسبوع في حال لم يستجد جديد يدفع إلى انهيارها بسرعة.

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